Sanremo 2023, gelo tra Elodie ed Emma: "Non si sono rivolte parola"

Elodie ed Emma Marrone hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023 con due vesti diverse.

La prima è stata una dei Big in gara, mentre la seconda ha duettato con Lazza nella serata Cover. Stando ad alcune indiscrezioni, le due, che un tempo convivevano a Roma, non si sono rivolte la parola.

Sanremo 2023: gelo tra Elodie ed Emma

Cosa è successo tra Elodie ed Emma al Festival di Sanremo 2023? Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, le due hanno condiviso una foto insieme su Instagram, poi è sceso il gelo.

Sulla rivista di Alfonso Signorini si legge: “Dietro le quinte dell’Ariston. La Marrone ed Elodie hanno un passato di convivenza e collaborazione musicale. Le due cantanti si sono ritrovate al Festival di Sanremo: Elodie in gara, Emma in coppia con Lazza nella serata dei duetti. Hanno postato una storia su Instagram e poi silenzio. Dietro le quinte, a quanto pare, le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate.

E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai. Ma non Elodie“.

L’indiscrezione su Elodie ed Emma Marrone

All’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi si aggiunge quella del giornalista Gabriele Parpiglia. Nel corso del format Casa Pipol, ha dichiarato:

“Vi ricordate che Emma ad Amici prese sotto la sua ala Elodie e che poi dopo le due convivevano a Roma a casa della Marrone. Per un periodo le fece da produttrice musicale. Se avete notato a Sanremo, Emma ha fatto una storia che Elodie ha condiviso. Poi però durante la serata della finale quando ognuno fa il tifo per quelli che vuoi far notare, lei ha fatto le storie per Lazza con cui ha duettato, poi per Tananai, ma non le ha fatte per Elodie. Infatti mi hanno detto che le due poi non si sono rivolte la parola, ai minimi storici rispetto a come erano prima. E se vi ricordate come erano prima… convivevano ed erano migliori amiche. Si sono conosciute nell’edizione di Amici dove c’era anche Anna Oxa”.

Le dichiarazioni di Elodie su Emma

Al momento, Elodie ed Emma non hanno parlato di quanto avvenuto tra loro a Sanremo 2023. Nel corso del Festival del 2017, la Di Patrizi aveva parlato così del suo rapporto con la Marrone: