Sanremo 2023, Peppino Di Capri celebra i 70 anni di carriera nel segno di Champagne

Avrebbe dovuto esserci nella terza serata, ma l'attesa è finalmente finita. Peppino Di Capri verrà omaggiato per i 70 anni di carriera.

Mai nessun altro è stato come lui.

Sul palco del teatro Ariston è arrivato Peppino Di Capri, vincitore del Festival di Sanremo per ben due volte e recordman di partecipazioni. Per l’occasione festeggerà i 70 anni di carriera. L’artista, al termine della sua esibizione è stato insignito di un importante premio. A lui è andato il premio “Città di Sanremo” alla carriera: “Sono felice di aver ritirato questo premio: meglio tardi che mai”, ha commentato.

Sanremo, Peppino Di Capri: mai nessuno come lui

In seguito alla sua esibizione Peppino Di Capri ha voluto ricordare le sue numerose presenze alla kermesse canora. L’artista ha poi precisato che il brano che gli ha dato più soddisfazione è stato “Un grande amore e niente più”, canzone del 1973 che porta la firma del mai dimenticato Franco Califano e con la quale ha vinto il Festival di Sanremo del 1973.

In quell’anno – ricordiamo – è stata pubblicata anche una versione spagnola, interpretata in questo secondo caso da Nicola Di Bari ed edita in Messico e a Panama.