È arrivato il momento della tanto attesa quarta serata del Festival di Sanremo 2023 totalmente dedicata a duetti e cover di brani italiani e internazionali del repertorio ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000.

A dare inizio alla lunga maratona in onda venerdì 10 febbraio sarà la giovanissima Ariete mentre gli ultimi a esibirsi saranno i Colla Zio. La diretta terminerà dopo le due di notte. Al termine della serata, verrà annunciata una nuova classifica generale provvisoria che verrà votata contemporaneamente dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa e dal pubblico da casa tramite Televoto.

Nel corso del penultimo appuntamento dedicato alla famosa kermesse canora italiana, tra gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston ci saranno Peppino Di Capri e il cast di Mare fuori.

La co-conduttrice della quarta serata, invece, è Chiara Francini.

22:09 – Shari canta un medley di Zucchero con Salmo

Chiara Francini e Amadeus hanno presentato l’ottavo cantante in gara. Si tratta di Shari che, insieme a Salmo, si è esibita in un medley di Zucchero.

21:58 – Tananai canta “Vorrei cantare come Biagio Antonacci”

Con il codice 07, Tananai ha cantato Vorrei Cantare come Biagio Antonacci affiancato da Don Joe.

Mentre l’artista cantava, tuttavia, lo ha raggiunto sul palco Biagio Antonacci. I due cantanti si sono esibiti in un medley del cantautore.

21:46 – Lazza canta “La fine” con Emma e Laura Marcatori

Chiara Francini, dopo la sua prima discesa dalle scale, ha presentato l’esibizione di Lazza con Emma e Laura Marcatori, primo violino a La Scala di Milano. L’artista, in gara con il codice 06, ha scelto di cantare il brano La fine di Nesli in occasione della serata cover.

21:36 – Ultimo canta con Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti torna sul palco dell’Ariston per esibirsi insieme a Ultimo in un medley dei suoi brani più famosi. Ultimo è in gara con il codice 05.

21:30 – Olly canta “La notte vola” con Lorella Cuccarini

Con il codice 04, Olly ha cantato La notte vola con Lorella Cuccarini. Al termine dell’esibizione, c’è stata una standing ovation per la conduttrice e ballerina che, rivolgendosi all’artista in gara, ha esclamato: “Posso dire che hai fatto una versione davvero moderna de La notte vola, sei stato bravissimo”. Olly, allora, ha risposto: “Tu mi hai dato tanto”.

Alla fine della performance, inoltre, Gianni Morandi ha scherzato: “Ma la Cuccarini era in forma?”.

21:25 – Chiara Francini co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2023: la gag con Amadeus

Al rientro in studio dalla pubblicità, Amadeus ha presentato la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2023, Chiara Francini. Il conduttore e l’attrice hanno dato vita a una divertente gag. Per due volte, infatti, il direttore artistico ha chiamato più volte la co-conduttrice sul palco che, però, non si è mai presentata in cima alle scale.

La Francini, poi, è stata inquadrata mentre sedeva in platea.

“Non voglio scendere quelle scale, sono profana. Più che scenderle, preferirei salirle con umiltà”. L’attrice, inoltre, si è rivolta ad Amadeus dandogli del lei e chiamandolo “Signor Ama”. Quando il conduttore le ha chiesto perché gli stesse dando del lei, ha risposto: “Preferisco rispettare le gerarchie”.

Dopo aver raggiunto il palco, lo ha rapidamente lasciato per cambiarsi d’abito.

21:12 – Peppino Di Capri riceve il Premio alla carriera

Al termine dell’esibizione di Elodie e BigMama, Amadeus e Gianni Morandi hanno annunciato l’arrivo sul palco di Sanremo di Peppino Di Capri al quale hanno conferito il Premio alla carriera.

Il premio Città di Sanremo alla carriera è stato consegnato all’artista dal sindaco della città dei fiori Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi.

21:05 – Elodie canta “American Woman” con BigMama e “ruba” la borsetta della Bortone

Con il codice 03, Elodie si è esibita insieme a BigMama intonando American Woman. Nel corso dell’esibizione, Elodie ha raggiunto la platea e ha “rubato” la borsa della conduttrice Serena Bortone, portandola con sé sul palco e poi svanendo dietro le quinte.

20:59 – Will canta “Cinque giorni” con Michele Zarrillo

Dopo Ariete, è stata la volta di Will, in gara con il codice 02. Il giovane cantante ha portato sul palco dell’Ariston Cinque giorni duettando insieme a Michele Zarrillo.

20:52 – Ariete canta “Centro di gravità permanente” con Sangiovanni

La prima artista a esibirsi è stata Ariete che ha cantato insieme a Sangiovanni Centro di gravità permanente, uno dei brani più famosi di Franco Battiato.

Al termine dell’esibizione, la giovane cantante ha voluto ribadire la sua passione per la musica del cantautore scomparso e, prima di lasciare il palco, ha donato un fiore ad Amadeus dal bouquet appena ricevuto.

20:45 – Amadeus entra da solo. Morandi spunta dalla platea e corre sulle note di “Zitti e Buoni”

Amadeus ha accolto il pubblico in sala e da casa, dando a tutti il benvenuto in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. In questa circostanza, ha ricordato che il penultimo appuntamento con la kermesse musicale è dedicato a cover e duetti e ha sottolineato che, sul palco dell’Ariston, si esibiranno oltre 50 artisti.

Dopo l’annuncio di routine, il conduttore artistico ha chiesto: “Ma dov’è Morandi? Lo avete visto?”. A questo punto, il cantante ha fatto la sua apparizione correndo in tenuta da maratoneta in platea sulle note di Zitti e Buoni dei Maneskin.

“Gli ho detto che sarà una maratona. Ecco perché si è vestito così”, ha spiegato Amadeus.

Dopo essere stato raggiunto sul palco dal cantante e avergli dato una giacca da indossare, i due conduttori hanno annunciato i codici degli artisti in gara.

Quarta serata Sanremo 2023: l’ordine di esibizione dei cantanti in gara