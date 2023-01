Sanremo 2023: tra gli ospiti anche Mahmood e Blanco

Confermata la presenza di Blanco e Mahmood a Sanremo 2023.

I due vincitori dell’edizione dello scorso anno saranno presenti come ospiti durante la serata di apertura del Festival prevista per il prossimo 7 febbraio. Chi ieri ha visto L’anno che verrà su Rai1, non si sarà inoltre perso la divertente parodia di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che in quel di Perugia hanno cantato (a modo loro) il brano Brividi, con cui Blanco e Mahmood hanno vinto l’edizione 2022 di Sanremo.

L’annuncio dei due artisti ospiti al teatro Ariston è stato fatto dallo stesso Amadeus proprio nel corso del concertone di Capodanno. Come gli scorsi anni, Amadeus condurrà anche questa nuova edizione del Festival della canzone italiana.

Blanco e Mahmood ospiti a Sanremo: l’annuncio di Amadeus

“Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival di Sanremo nella prima serata, il 7 febbraio”: questo l’annuncio di Amadeus sul palco di Perugia durante L’anno che verrà.

Un aggiornamento che ha ha sicuramento reso felici i fan dei due giovani cantanti. Il presentatore originario di Ravenna lo ha dichiarato poco dopo l’esibizione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Noemi ha interpretato L’anno che verrà

L’anno che verrà, andato in onda su Rai1, è stato aperto da Noemi sulle note dell’omonimo brano di Lucio Dalla. Il concertone, che come ogni anno si è svolto durante la notte di San Silvestro, è iniziato in ritardo a causa dello speciale Rai dedicato alla scomparsa di Benedetto XVI.