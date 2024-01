Sanremo 2024, Beppe Vessicchio non sarà al Festival: brutta notizia per i fan del maestro d'orchestra.

Una brutta notizia per i fan di Beppe Vessicchio: il direttore d’orchestra non sarà al Festival di Sanremo 2024. Ad annunciarlo è stato lui stesso, svelando il motivo per cui non figurerà tra i maestri dell’Ariston.

Sanremo 2024: Beppe Vessicchio non sarà al Festival

Mentre lo scorso anno è stato al Festival di Sanremo solo nella setata Cover, per dirigere Gianluca Grignani e Arisa, nel 2024 Beppe Vessicchio non sarà presente all’Ariston. A dare la brutta notizia è stato lo stesso direttore d’orchestra, intervistato dall’Agi.

Perché Beppe Vessicchio non sarà a Sanremo 2024?

Vessicchio ha candidamente ammesso:

“Non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all’Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel Festival. L’attuale scena discografica è cambiata, molto, rispetto ad una decina di anni fa. Anche quelle competenze alle quali un’azienda del settore, oppure un artista, facevano riferimento per la scelta di un arrangiatore-direttore sono cambiate”.

Sanremo 2024: la frecciatina di Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio non sarà a Sanremo 2024 perché nessuno degli artisti in gara ha chiesto la sua partecipazione. Ha concluso sganciando quella che appare come una frecciatina: