In gara al Festival di Sanremo 2024, Loredana Bertè sta riscuotendo un grande successo con la sua Pazza. Una canzone stupenda, con un testo che molti possono sentire proprio. Nelle ultime ore, l’artista si è detta senza parole.

Sanremo 2024: Loredana Bertè senza parole

Loredana Bertè è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Pazza. Un brano travolgente, con un testo semplice ma non banale, specialmente cantato da lei. “Torno a Sanremo perché è l’ultimo di Amadeus e non volevo mancare. La canzone è autobiografica, parla del mio carattere, di come sono. Se mi si prende, mi si prende a scatola chiusa, tutto il pacchetto, con difetti e pregi“, ha dichiarato l’artista a Radio Italia.

Loredana Bertè: perché è rimasta senza parole?

Al termine della prima serata di Sanremo 2024, Loredana Bertè si è detta senza parole. Il motivo? La cantante non si aspettava che la sua Pazza venisse premiata dalla prima classifica parziale con il primissimo posto. “Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno! So che la classifica é parziale, ma ancora non ci credo. Vi amo“, ha dichiarato l’artista sui social.

Loredana Bertè vincitrice del Festival di Sanremo 2024?

Loredana Bertè, stando alle statistiche, potrebbe anche vincere il Festival di Sanremo 2024. Secondo gli scommettitori, sul podio insieme a lei potrebbero esserci Annalisa, Angelina Mango o Geolier.