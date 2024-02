Sanremo 2024 è iniziato col botto e i 30 cantanti in gara si sono già esibiti tutti nel corso della prima serata. Chi vincerà? È ancora troppo presto per dirlo, ma le prime indicazioni sono date dalla classifica parziale delineata grazie ai voti della sala stampa.

Sanremo, classifica parziale prima serata: comandano le donne

Sono passati ormai 10 anni dal trionfo di Arisa avvenuto nel lontano 2014 e la sua è stata l’ultima affermazione di una donna al festival di Sanremo. Quest’anno, però, tantissimi pronostici della vigilia danno per favorite le varie Annalisa e Angelina Mango, credendo nella possibilità di una vittoria di una donna al festival della musica italiana. E la classifica parziale dopo la prima serata di Sanremo sembra andare proprio in questa direzione perché il podio che si è delineato è tutto al femminile. Oltre alle già citate Angelina e Annalisa, rispettivamente al secondo e terzo posto, un’altra grande voce rosa della musica italiana è attualmente al primo posto. Si tratta di Loredana Bertè, in cima alla lista dei 30 nomi sanremesi grazie alla sua performance del singolo ‘Pazza‘.

Sanremo, classifica parziale prima serata: la top 5

Come di consueto, la prima serata del festival di Sanremo si è conclusa con le votazioni da parte della sala stampa. I giornalisti non solo di carta stampata, ma anche di tv, radio e web, hanno espresso le loro preferenze andando a creare la prima top 5 virtuale. Dopo Loredana Bertè, Angelina Mango e Annalisa, al quarto posto troviamo Diodato con l’apprezzatissimo ‘Ti muovi‘, mentre chiude la classifica dei primi 5 Mahmood, già due volte vincitore del festival, grazie al suo singolo ‘Tuta gold‘. Tutto sarà rimesso in gioco già da questa sera e nel corso delle prossime giornate, grazie anche alle votazioni del pubblico da casa.