Fausto Leali è stato tra gli ospiti più acclamati della seconda serata del Festival di Sanremo il cantante ha quindi così potuto godere dell’abbraccio del pubblico che gli ha riconosciuto l’importanza per la musica italiana nel mondo con le hit che tutti cantano ancora oggi.

Fausto Leali e le performance live

Fausto Leali prima di ricevere il premio alla carriera si è esibito in due performance live facendo un medley di due hit che sono passate alla storia nell’immaginario collettivo come tipiche canzoni d’amore italiane.

Le canzoni in cui si è esibito sono state “Io amo” e “Mi Manchi” tutto il pubblico le ha cantate a squarciagola, testimoniando come sia riuscito a far breccia in tutti indipendentemente dall’età del pubblico.

Il premio alla carriera, omaggio al suo talento

Fausto Leali che ha partecipato nel corso della sua attività professionale a ben 13 Festival di Sanremo ha ricevuto il premio alla carriera, lo spartito d’oro della SIAE che recitava lo spartito di Deborah con cui ha debuttato al Festival nel 1968.

Leali ha poi ammesso che pur avendo 81 anni è contento che il Festival sia finalmente disponibile gratuitamente a chi vive all’estero ed ha ammesso di avere in cantiere un tour negli Stati Uniti.

Un momento di unione e di amore per la musica e per un artista che continua ad essere un riferimento per la musica italiana nel mondo.