Anna Oxa è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Sali Canto dell’Anima.

Nonostante tutto, il suo staff ha comunicato che l’artista non rilascerà interviste fino a metà febbraio, ovvero dopo la fine della kermesse.

Dopo anni di assenza, Anna Oxa torna sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il brano Sali Canto dell’Anima. Dopo aver rifiutato l’intervista di Giovanna Civitillo, l’artista ha deciso che non rilascerà dichiarazioni fino a “metà febbraio“.

La comunicazione arriva dal suo staff, con tanto di recensione del brano sanremese.

Sul comunicato diffuso da Oxarte si legge:

“Oxarte informa. L’artista Anna Oxa fino a metà Febbraio non rilascerà interviste per motivi vincolanti… Vi ringraziamo per la gentilezza, la cura e la comprensione che state avendo sia in Svizzera che in Italia. La vicinanza e l’affetto di alcuni di voi della stampa è stata molto apprezzata anche dall’artista che non avrà nessun problema a salutarvi in occasione del Festival. Chi fosse interessato all’intervista radiofonica e/o giornalistica potrà contattarci direttamente (facendo un messaggio tramite whatsapp +41762958846) in modo da poter programmare il calendario per le interviste seguendo l’ordine delle richieste. Ringraziamo tutti voi del pubblico per far rimanere Anna Oxa ancora in testa con netto vantaggio di preferenza nei sondaggi promossi in occasione del Festival”.