Sanremo, la critica dell'ex dei Nomadi: "Non invitarli è mancanza rispetto"

Sanremo si avvicina sempre di più, mentre cresce l’attesa per i concorrenti in gara e per gli ospiti che saliranno sul palco.

Tra di loro ci saranno personalità davvero d’eccezione, ma qualcuno manca. I Nomadi, per esempio, che proprio quest’anno festeggiano 60 anni insieme.

Sanremo, Danilo Sacco: “Non invitare i Nomadi è una mancanza di rispetto”

Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi, ha spiegato di essersi rammaricato del fatto che il gruppo non sia stato invitato quest’anno al festival di Sanremo: “Mi sarei aspettato un invito a Sanremo per i Nomadi, in virtù di 60 anni di storia, musica, lotta, rabbia e dolcezza.

Loro non lo dicono per correttezza e classe, ma dato che posso, lo dico io che di classe ormai ho smesso di ammantarmi” – scrive Sacco in un lungo post pubblicato sulla bacheca del suo profilo di Facebook – “Non invitare i Nomadi, Beppe Carletti (in primis), Daniele, Cico, Massimo, Yuri e Sergio per i loro sessant’anni, dopo tutto quello che hanno costruito e dopo tutti i sogni che hanno fatto sognare per tre generazioni….

Beh. È una grande mancanza di rispetto per gente che è cresciuta a pane e ferro per i palchi di mezzo mondo e non ha mai usato l’autotune. Avete perso una grande occasione.”

Le reazioni al post di Sacco

“Posso anche non avere competenza tecnica in questo senso ed in definitiva, dopo quarant’anni di palco, ho bisogno di imparare ancora molto. Ma….. Non invitare i Nomadi, ripeto, la trovo una grande mancanza di rispetto“ – ha concluso ancora Sacco, voce dei Nomadi dal ’93 al 2011.

Il suo post in poche ore ha raggiunto i 13mila like, mentre da Amadeus e da Sanremo non si registrano ancora reazioni.