Sanremo, Teresa Mannino non dice il nome del suo stilista: "Non posso"

La co-conduttrice della terza serata del Festival, Teresa Mannino, è arrivata sul palco dell’Ariston scendendo dalla scalinata, raggiungendo Amadeus.

Sanremo: Teresa Mannino perché non ha fatto il nome dello stilista?

La co-conduttrice ha anche parlato del suo outfit: “Ringrazio il mio stilista, ma non dico chi è“. Ma perché l’attrice siciliana non ha detto chi è il suo stilista? Il motivo per cui non ha espressamente detto il nome dello stilista è legato a quanto successo, nella serata di ieri, con John Travolta. L’attore americano si è presentato all’Ariston con le scarpe U-Power, mostrando anche il marchio e scatenando anche un dibattito durante la conferenza stampa odierna.

Lo stilista della Mannino

L’outfit di Teresa Mannino è firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Sul suo abito, la stessa attrice ha scherzato: “Questo vestito è splendido. È lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama e Teresa Mannino. Ha iniziato con Witney Houston e ha finito con me“. Poi ha aggiunto: “Questo vestito ce l’ha uguale J-Lo, ma lei ci va a fare la spesa. Se vado dal macellaio vestita così mi spenna e mi butta nel banco frigo“.

