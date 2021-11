Sara Cunial potrà accedere alla Camera senza Green pass: accolto il ricorso

La deputata Sara Cunial potrà accedere alla Camera senza il Green pass: la richiesta di sospensiva è stata autorizzata dal Collegio d'appello .

Il presidente del Collegio d’appello della Camera dei deputati, Andrea Colletti di Alternativa c’è, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla deputata no vax del Gruppo Misto Sara Cunial per accedere alla Camera senza il Green pass.

Una svolta rispetto al passato visto che il primo ricorso presentato al Consiglio di giurisdizione, il tribunale interno di primo grado di Montecitorio presieduto da Alberto Losacco del Pd, era stato rigettato.

Ora, grazie alla decisione di Colletti, che a sua volta aveva definito il Green pass “una scellerata violazione dei diritti costituzionali”, la Cunial potrà accedere alla Camera per votare ed esercitare il proprio mandato di rappresentanza popolare.

“Il punto – ha detto Colletti – è che non si può non permettere a un parlamentare di rappresentare tutta una parte di elettorato per una motivazione che non ha un carattere chiaramente sanitario ma che rischia di averne uno più burocratico, diciamo. Nel decreto c’è scritto che non può entrare chi è positivo e chi è in quarantena.

Sono queste le motivazioni sanitarie”. Il ricorso presentato dalla Cunial verrà ulteriolmente esaminato il prossimo 1 dicembre dal Consiglio di giurisdizione della Camera.