Sara Manfuso: “Signorini mi ha cacciato, non ho potuto dire tutto”

Sara Manfuso è tornata a replicare contro Alfonso Signorini e ha spiegare la sua versione dei fatti a Verissimo.

Sara Manfuso a Verissimo

Sara Manfuso è stata ospite del salotto tv di Silvia Toffanin dove, tra le altre cose, è tornata a parlare di quanto accaduto al GF Vip tra lei e Signorini, che l’ha praticamente cacciata dallo studio a seguito delle sue accuse contro Giovanni Ciacci.

“Credo che sia stata un’occasione mancata. Mai avrei pensato di dire che Ciacci mi ha molestata. Ci tengo a dire che a volte il disagio interiore assume forme non sempre leggibili. Perché non l’ho detto in confessionale? Perché è una ferita aperta e non spesso riesco a gestirla. Io ad Alfonso volevo dire che dentro avevo delle voragini, ma non ho avuto tempo, mi ha cacciato prima”, ha affermato l’attivista politica, che è stata accusata di aver strumentalizzato quanto accaduto con Ciacci al solo fine di ottenere visibilità.

E ancora:

“Sui social mi hanno accusato di strumentalizzazione, ma io sono anni che mi impegno quotidianamente per sensibilizzare sul tema”.

L’abuso

Già in passato Sara Manfuso ha raccontato la terribile esperienza dell’abuso da lei subito quando aveva 17 anni. Al GF VIp l’ex concorrente ha dichiarato che Ciacci le avesse fatto rivivere il trauma di quel terribile episodio a causa di un suo atteggiamento e le sue parole avevano finito per scatenare una vera e propria bufera in rete.

Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi?