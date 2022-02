Scatola di Laura Pausini, testo e significato

Sul palco dell'Ariston Laura Pausini ha cantanto la sua nuova canzone, "Scatola": qual è il testo e quale il significato del brano.

Scatola è la nuova canzone di Laura Pausini, presentata sul palco dell’Ariston nella seconda serata di Sanremo 2022: qual è il testo e quale il significato del brano?

“Scatola” di Laura Pausini, il testo della canzone

Ti ricordi quando noi

eravamo solo una

in un viaggio un po’ insicuro

per la nostra età e

dormivamo anche di schiena

perché non ci preoccupava

il crescere o il doverci separare

e ballavamo sulle note

di Billie Jean

rompendo le doghe del letto

truccandoci in un modo orrendo

io ti dicevo che volevo cantare

e tu cosa volevi fare

e tu cosa volevi fare

Ti ho lasciato in una scatola

per poterti ricordare

perché cucire di ricordi il sole

serve a non dimenticare

Ti ho trovato in una scatola

c’era il tuo numero di cellulare

ti ho cercato ma niente da fare

e chissà se mi hai dimenticata

Ma io non ti ho dimenticata

io non ti ho dimenticata

ricordati che io

ricordati che tu

siamo la stessa cosa

Ti ricordi quando noi

fissavamo il cielo scuro

chiedendoci cosa ci fosse oltre e

giocavamo con il buio

l’innocenza e le paure

cercando un senso

a tutte quelle cose

E leggevamo solo libri

sull’amore

sognando le più belle storie

amando le più misteriose

poi ti dicevo mi volevo sposare

e tu cosa volevi fare

e tu cosa volevi fare

Ti ho lasciato in una scatola

per poterti ricordare

perché coprire di ricordi il male

serve a non dimenticare

Ti ho trovato in una scatola

c’era il tuo numero di cellulare

ti ho cercato ma niente da fare

e chissà se mi hai dimenticata

e chissà se mi hai dimenticata

Ma io non ti ho dimenticata

io non ti ho dimenticata

ricordati che io

ricordati che tu

siamo la stessa cosa

Ma io non ti ho dimenticata

io non ti ho dimenticata

ricordati che io

ricordati che tu

siamo la stessa cosa

“Scatola” di Laura Pausini, il testo della canzone

La canzone scritta da Madame per Laura Pausini è la colonna sonora del film scritto con Ivan Cotroneo e Monica Rametta “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, che sarà disponibile su Amazon in 240 Paesi.

Il brano, così intimo, rappresenta un dialogo tra la Laura di oggi e quella del passato.