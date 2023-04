Scende dall'auto e viene travolta in autostrada: muore una donna

Una donna ha perso la vita in un terribile incidente che s’è verificato sull’autostrada A1, alle porte di Milano, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 aprile. Sul posto sono giunti i paramedici del 118 e le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sei persone rimaste ferite nell’incidente: gli altri cinque viaggiatori non hanno riportato ferite gravi

Il fatto pare sia accaduto intorno alla mezzanotte, all’altezza tra le uscite Tangenziale Ovest e San Giuliano Milanese. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due vetture. Si presume che la donna, forse per un sinistro precedente, abbia momentaneamente abbandonato la vettura, venendo investita da un altro veicolo in transito.

La donna, di cui non si conoscono al momento le generalità, è stata immediatamente soccorsa ma le sue condizioni sono parse gravissime sin dai primi istanti. Trasferita d’urgenza all’ospedale San Raffaele in arresto cardiocircolatorio, purtroppo s’è spenta poco dopo.

In totale sono sei le persone rimaste ferite in questo incidente. Gli altri cinque viaggiatori, tutti tra i 16 e i 35 anni, sarebbero in condizioni stabili, non avendo riportato ferite gravi. Sul porto sono giunti, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Novate, che hanno provveduto a bloccare il tratto di strada in direzione Milano per consentire tutte le operazioni di sicurezza.