Instagram sta per rendere disponibile a tutti gli utenti chat segrete destinate ad autodistruggersi: come funziona la Modalità Messaggi Temporanei?

Diversi servizi di messaggistica istantanea hanno adottato, nel corso degli anni, l’utilizzo delle cosiddette “chat segrete”. Telegram, ad esempio, offre già da tempo la possibilità di creare conversazioni che si cancellano automaticamente nel giro di pochi minuti o secondi con l’obiettivo di salvaguardare al massimo la riservatezza degli utenti.

Pare che anche Instagram, a breve, introdurrà una novità simile attraverso la cosiddetta Modalità Messaggi Temporanei.

Le chat segrete su Instagram

La Modalità Messaggi Temporanei modifica provvisoriamente l’aspetto del Direct, la tipica finestra di conversazione di Instagram, e può essere attivata seguendo alcuni semplici passaggi.

Facendo swipe verso l’alto ovvero esercitando pressione col dito in un punto qualsiasi della chat, nuova o già esistente, e scorrendo dal basso verso l’alto, compare la dicitura Attiva la modalità messaggi temporanei.

Cliccando sull’icona, si apre una schermata dallo sfondo nero che conferma il successo dell’operazione eseguita.

Per spostarsi nuovamente dalla chat fantasma a quella abituale, basta cliccare sulla scritta Disattiva la modalità messaggi temporanei presente nella parte alta dello schermo.

Caratteristiche della Modalità Messaggi Temporanei

Contrariamente alla chat classica in cui i messaggi sono visibili finché una delle persone interessate non li cancella selezionando la voce Annulla l’invio del messaggio, tutto il materiale scambiato in Modalità Messaggi Temporanei viene eliminato chiudendo la conversazione.

Testi, foto o video inviati e visualizzati scompaiono ripristinando la normale grafica del Direct.

Inoltre, se uno dei membri coinvolti nella chat realizza uno screenshot della schermata segreta, viene immediatamente inviata una notifica a chiunque vi abbia partecipato.

La scelta, poi, di attivare o disattivare la nuova modalità comporta l’attivazione o la disattivazione in tempo reale della stessa modalità anche per il contatto o i contatti con cui si sta chattando.

Al momento, sono ancora pochi gli utenti che possono accedere all’utilizzo della Modalità Messaggi Temporanei: non resta che attendere il rilascio della funzione su larga scala da parte di Instagram.