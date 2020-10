Messenger si rinnova: ecco tutte le novità della chat di Facebook

Dal nuovo logo alla possibilità di "cross-communication" con Instagram, fino ad arrivare alle reaction e agli adesivi. Messenger cambia veste.

Facebook ha finalmente annunciato importanti novità, tecniche e grafiche, per la sua chat di messaggistica più utilizzata dagli utenti: Messenger. Le modifiche rientrano in un largo processo di rebranding annunciato dal colosso dei social a fine settembre.

La novità più impattante riguarda la veste grafica.

Il nuovo logo presenta un aspetto più simile a quello di Instagram con sfumature di blu, viola e rosa, accantonando il colore classico di Facebook. Anche il colore predefinito della chat è stato cambiato per corrispondere al nuovo stile.

Il rinnovamento totale di Messenger

Introdotte anche le reazioni personalizzate, che permettono di reagire con una varietà di emoji al posto del set standard offerto sino ad ora. Dalle classiche sei, adesso sarà possibile scegliere tra l’intero repertorio della chat di messaggistica.

Altre feature dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, tra cui la possibiità di decorare la propria foto per usare un adesivo e una modalità per nascondere la chat. Anche le reaction saranno personalizzabili e garantiranno maggiori alternative. In passato Messenger aveva introdotto delle vere e proprie “stanze virtuali” in cui interagire con i propri amici e guardare video assieme.

Messenger e Instagram, un binomio ormai indissolubile

Spazio anche alla “cross-communication” con Instagram, al momento valida soltanto per gli utenti del Nord America. Un’interazione sempre più preminente tra i due social, frutto delle precise intenzioni di business del CEO di Facebook Mark Zuckerberg.

Le nuove funzionalità saranno implementate sui sistemi iOs e Android con il prossimo aggiornamento del server.