Sciopero Lufthansa: 90% dei voli cancellati

In sciopero la compagnia aerea Lufthansa, cancellato cancellato l'80-90% dei voli programmati. Notevoli disagi per circa 100.000 passeggeri, è caos

Durante la notte trascorsa è iniziato lo sciopero del personale a terra di Lufthansa e si prevede che continuerà per un totale di 27 ore. Il sindacato dei lavoratori pubblici “Ver.di” ha convocato i dipendenti delle diverse sedi di Lufthansa a Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino e Duesseldorf a sospendere le attività lavorative. Questa azione ha causato la cancellazione di quasi il 90% dei voli previsti, provocando notevoli disagi per i passeggeri, che hanno dovuto affrontare ritardi, modifiche agli itinerari e possibili inconvenienti con le connessioni.

La partecipazione estesa dei dipendenti allo sciopero in diverse città chiave ha amplificato l’impatto sulle operazioni della compagnia aerea Lufthansa e ha reso la situazione particolarmente complessa per i viaggiatori coinvolti.

Sciopero Lufthansa, cancellati tra l’80 e il 90% dei voli per oggi

In via precauzionale, la compagnia aerea tedesca ha optato per la cancellazione dell’80-90% dei circa mille voli originariamente in programma per oggi 7 febbraio, coinvolgendo una vasta schiera di passeggeri, stima che supera le 100.000 persone.

A Francoforte, la situazione è particolarmente critica, con la cancellazione dell’80-90% dei circa 600 voli pianificati per il marchio principale Lufthansa e per la sussidiaria Air Dolomiti. Anche a Monaco di Baviera, più della metà dei voli programmatisi sono stati annullati, coinvolgendo circa 400 decolli e atterraggi su un totale di circa 730 voli di tutte le compagnie aeree che operano nell’aeroporto.

L’aeroporto di Berlino, la capitale, ha subito la stessa sorte: tutti i voli in arrivo e in partenza della Lufthansa sono stati cancellati, comprendendo complessivamente 46 collegamenti.

La situazione è in continuo mutamento mentre la compagnia cerca di mitigare l’impatto dello sciopero sulle operazioni e sui passeggeri.

Quando terminerà lo sciopero Lufthansa?

Iniziato alle prime ore dell’alba, intorno alle 4:00, lo sciopero è previsto terminare domani, giovedì 8 febbraio. Secondo le stime della compagnia aerea, più di 100.000 passeggeri saranno costretti a rivedere i loro piani di viaggio, con la maggior parte dei voli che sono stati cancellati da e per Francoforte e Monaco.