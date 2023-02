Scontri per Cospito, Salvini: "Intervenire duramente"

Scontri tra anarchici e la polizia nel corso della protesta avvenuta a Milano per Alfredo Cospito, lo scorso 11 febbraio.

Sono stati circa 400 i partecipanti all’evento a favore del terrorista e anarchico attualmente in prigione. Undici di loro sono stati portati in questura. Da precisare come la manifestazione, iniziata intorno alle 17, non avesse avuto alcun preavviso. Le proteste si sono concluse in viale Gorizia, all’altezza del Naviglio Grande. Salvini è molto duro sulla questione. Il ministro dei Trasporti ha annunciato che porterà in Cdm una richiesta per intervenire duramente su quanto accaduto.

Scontri per Cospito: lancio di oggetti ai poliziotti

Nonostante l’intervento degli agenti un gruppetto di manifestanti ha proseguito verso via Gola dove ha continuato le proteste lanciando peraltro oggetti alla polizia. Sono stati inoltre danneggiati veicoli e arredi urbani. Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Milano è intervenuto più volte per arginare le azioni dei manifestanti.

Salvini userà il pugno di ferro

Riguardo ai disordini causati dagli anarchici a Milano per il caso Cospito, Matteo Salvini ha annunciato tramite alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa: “Da vicepremier porterò in Cdm la richiesta di intervenire duramente contro questi delinquenti, chiudendo covi e bloccando siti”.