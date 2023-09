Le strade italiane si sporcano ancora di sangue e questa volta i decessi sono due in un singolo incidente. Due giovani di 20 e 23 anni sono morti nella notte a Napoli in seguito ad un terribile scontro avvenuto tra le vie di Fuorigrotta tra lo scooter su cui stavano viaggiando e un’automobile che procedeva in direzione opposta.

Scooter contro auto due morti: l’incidente

Era da poco passata la mezzanotte di ieri quando tra le strade di Fuorigrotta (Napoli), si è verificato l’ennesimo incidente stradale che è costato almeno una vittima tra i giovani italiani. Un ragazzo di 23 anni stava guidando il suo scooter in via Terraccina, dietro di lui c’era una giovane di 20 anni. Ad un tratto, lo schianto frontale con un’automobile che stava procedendo nella direzione opposta alla loro. L’impatto, la cui dinamica è ancora tutta da verificare, è stato violentissimo.

Scooter contro auto due morti: il decesso

Lo schianto tra lo scooter e l’automobile è stato così violento da risultare immediatamente fatale per i due giovani. La 20enne e il 23enne, infatti, sono morti sul colpo. Sul posto sono giunti, qualche attimo dopo, gli agenti del settore di Infortunistica Stradale della Polizia Municipale. Gli agenti si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso e di chiudere momentaneamente la strada al traffico.