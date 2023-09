Scuola e Università, bonus libri e agevolazioni per i trasporti: come rispar...

Le scuole riaprono ufficialmente per il nuovo anno scolastico. Scopriamo come riuscire a risparmiare grazie alle agevolazioni.

Scuola, bonus libri e agevolazioni per i trasporti: come risparmiare

Da oggi lunedì 11 settembre le scuole riaprono e le lezioni nelle università riprendono. I rincari, però, si fanno sentire. La spesa prevista per ogni famiglia è di 1.200 euro a studente, una somma che si può ridurre seguendo qualche accortezza. Una di queste è l’acquisto di libri di testo usati o online, con sconti fino al 20%. Esiste anche il bonus libri scuola 2023-2024, contributo erogato sotto forma di denaro, voucher o rimborso, rivolto agli studenti di scuole medie e superiori. Esiste anche la possibilità di detrarre le spese per l’affitto degli studenti universitari fuori sede con il modello 730/2023. La detrazione è riconosciuta entro il limite di 2.633 euro di spesa e consente di recuperare un importo di circa 500 euro. C’è anche il bonus trasporti 2023 per studenti e docenti con reddito inferiore a 20mila euro e fornisce un contributo per l’acquisto degli abbonamenti pari a 60 euro.

I bonus studenti attivi nel 2023

Le famiglie possono anche fare riferimento alla misura per sostenere le spese relative alla cultura per i giovani che compiono 18 anni, ovvero il bonus cultura. Si tratta di 500 euro sotto forma di voucher con lo scopo di sostenere e diffondere la cultura. Tra i bonus studenti attivi nel 2023 c’è anche l’esonero totale dal pagamento del contributo per l’iscrizione, rivolto agli studenti universitari, che si rivolte agli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 22.000 euro. Inoltre, è previsto l’esonero parziale a beneficio degli studenti in nuclei con Isee superiore a 22.000 euro ma non superiore ai 30.000 euro. Gli studenti possono anche ricorrere ad alcune carte come la IoStudio del Miur, che consente di avere alcune agevolazioni da partner nazionali e locali. Le famiglie possono anche basarsi sulle borse di studio offerte da scuole, istituti e università.