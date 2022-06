Scutigere in casa a giugno: come allontanarle da casa

Il caffè in polvere o i chiodi di garofano, insieme a una igiene e pulizia dell'ambiente, permette di allontanare le scutigere in casa in modo semplice.

Il mese di giugno, quindi l’inizio dell’estate e la stagione calda, comporta anche la presenza di diversi insetti che giungono nelle abitazioni. Tra questi, le scutigere in casa possono entrare da una finestra o porta lasciata aperta. Cerchiamo di capire come fare per allontanarle da casa evitando pesticidi e altre sostanze nocive.

Scutigere in casa a giugno

Sono insetti che possono entrare in casa nel mese di giugno. Si tratta delle scutigere il cui aspetto è molto simile a un millepiedi per il quale è noto proprio per le sue tante zampe. Un insetto che sarebbe meglio non uccidere dal momento che è molto utile poiché in grado di uccidere anche altri insetti che giungono in casa, come formiche, ragni, compreso le zanzare.

Si caratterizza per un corpo molto rigido e giallastro il che le permette di essere molto veloce nei movimenti per risalire le pareti, per cui entra in casa molto facilmente. Il corpo presenta tre linee dorsali e molte zampe a strisce di colore bianco e nero. Un insetto come le scutigere è innocuo sia per l’essere umano che per gli animali, mentre non lo è per le sue prede alle quali inetta un veleno uccidendole.

La sua vita dura in media tra i tre e i sette anni. In casa tende a prediligere ambienti umidi quali cantine, bagni, lavanderie o crepe. Si consiglia di tenere pulite queste zone della casa in modo che non entri in casa. I capelli, la polvere, ma anche i rifiuti organici, compreso i peli di animali domestici sono considerati una vera e propria attrattiva per questo insetto.

Con le sue zampe molto lunghe, può palesarsi e uscire fuori dai posti più impensabili. Sebbene non crei nessun danno, il suo aspetto può spaventare e inorridire per cui è meglio cercare di tenere la casa pulita in modo che non possa entrare nell’abitazione.

Scutigere in casa a giugno: come fare

Negli ambienti domestici, soprattutto nei mesi estivi, è particolarmente presente e, nel caso la presenza delle scutigere dovesse risultare massiccia, è bene anche adottare determinate precauzioni e accorgimenti in modo da tenerle lontane evitando che entri nell’abitazione o si aggiri nelle vicinanze del giardino o degli orti.

Nel caso si dovesse rendere conto della presenza di questo insetto in casa che corre sul pavimento o lungo i muri, è bene non allarmarsi e neanche ucciderla. Nel caso la sua presenza dovesse disturbare e dare fastidio, è possibile ricorrere a rimedi e soluzioni naturali che aiutano a non avvicinarla.

Per esempio, mettere della polvere di caffè o dei chiodi di garofano in una ciotola da posizionare nei punti di ingresso come le finestre può essere una buona soluzione per scacciarla definitivamente. Molto importante anche avere una buona igiene della casa soprattutto dietro gli armadi o i mobili o anche nelle crepe perché è proprio lì che va ad annidarsi.

Si potrebbe anche pensare di deumidificare la casa dal momento che le scutigere non amano molto gli ambienti e luoghi secchi. In giugno o nella stagione estiva sarebbe utile cercare di non tenere porte e finestre aperte proprio perché può entrare. Installare delle zanzariere alle porte oppure l’uso di un repellente come Ecopest Home sono rimedi efficaci per tenerle alla larga.

Scutigere in casa a giugno: miglior rimedio

Per allontanare le scutigere in casa nel mese di giugno, sono diversi i rimedi efficaci e non dannosi disponibili in commercio, ma il migliore, secondo esperti e consumatori, è proprio Ecopest Home, un repellente che ha ottenuto il consenso e l’approvazione di molti consumatori che lo consigliano per l’efficacia dimostrata.

Una soluzione davvero conveniente ed economica dagli ottimi risultati. Un dispositivo tecnologico innovativo che sfrutta la doppia tecnologia: interferenza magnetica e ultrasuoni che impediscono a questo insetto di entrare in casa o anche solo di avvicinarsi. Un repellente che bisogna tenere acceso h24 7 giorni su 7 in modo da garantire qualsiasi beneficio possibile. Sicuro, innocuo sia per gli esseri umani che gli animali domestici.

Grazie alla non pericolosità verso uomini e animali domestici e ai suoi benefici, è definito come il miglior strumento contro le odiate scutigere (ma non solo)

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Garantisce il massimo del relax dentro e fuori la casa grazie al fatto che sfrutta un raggio di azione che ha una copertura di 250 metri quadrati che è una sorta di barriera contro questi insetti sgraditi nelle proprie case. Non ha controindicazioni o effetti collaterali, è ecologico, oltre al fatto che basta attaccarlo alla presa di corrente per cominciare a svolgere nel modo migliore la sua funzione.

Ecopest Home non è solo utile contro le scutigere, ma anche altri insetti come le zanzare, le mosche, i pesciolini d’argento, i ragni, le formiche, compreso i topi grazie alla sua formula unica che coniuga qualità e buon prezzo.

Basta infatti collegarsi al sito ufficiale del prodotto dal momento che non si compra nei negozi od online, approfittando della promozione di due confezioni al costo di 49,90€ invece di 98. Il pagamento è possibile tra i seguenti modi, a scelta del consumatore: Paypal, carta di credito e nella formula del contrassegno, quindi contanti al corriere al momento della consegna.