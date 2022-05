Scutigere in casa a maggio: come allontanarle definitivamente

Una casa pulita e in ordine, ma anche rimedi naturali come pepe di Cayenne e un dispositivo efficace allontanano le scutigere in casa a maggio.

Il mese di maggio, con il caldo e le temperature più alte, porta con sé anche diversi insetti che si insinuano in casa. Tra i vari, vi sono sicuramente le scutigere che, sebbene siano innocue, possono essere alquanto fastidiose da tollerare. Qui spieghiamo come allontanarle da casa con rimedi e soluzioni naturali efficaci.

Scutigere in casa a maggio

Nel mese di maggio, complice anche le temperature più miti e le giornate soleggiate, possono comparire fastidiosi insetti. Tra questi, vi sono sicuramente le scutigere che giungono in casa, ma che non sono affatto pericolose, anzi, possono rivelarsi molto utili. Sicuramente non risultano essere molto belle da vedere, ma sono insetti molto utili in casa.

Le scutigere sono insetti che si muovono molto rapidamente tra le pareti e i pavimenti, per cui entrano in modo veloce in casa insinuandosi negli anfratti o le fessure degli angoli dell’ambiente domestico. Un insettivoro che è considerato molto utile proprio perché uccide cimici, scarafaggi e tantissimi altri insetti.

Un parente stretto dei millepiedi che risulta essere particolarmente innocuo per cui, qualora ci si dovesse imbattere in un insetto del genere, sarebbe meglio cercare di non ucciderla. Non causa problemi o conseguenze all’uomo, ma con il suo veleno è sicuramente in grado di uccidere altre prede come pesciolini d’argento, zanzare e altri insetti di cui si ciba.

Molto utile avere la casa in ordine e sempre pulita proprio per evitare che questo insetto possa entrare e annidarsi. Per liberarsi o allontanare questo insetto, può essere una ottima idea optare per rimedi naturali come Pest Away che aiutano a tenerle alla larga in modo sano e senza conseguenze.

Scutigere in casa a maggio: le cause

Tra tutti gli animaletti e insetti che possano entrare in casa durante il periodo di maggio, sicuramente le scutigere sono tra le più comuni, ma anche innocue. Sono insetti che hanno una vita media che va dai tre ai sette anni e i motivi per cui entrano in casa possono essere davvero disparati.

Tende a prediligere i luoghi che non sono troppo caldi e umidi. Per questa ragione, non è raro trovare una scutigera in ambienti quali il bagno, la lavanderia o anche altri luoghi, come le cantine, le crepe, ecc. Ama molto anche le grotte e le cantine, ma in generale tutti quegli ambienti in cui vi è molta umidità, necessaria per la sua dieta e sopravvivenza.

Si trova sia in case di città che di campagna. Per allontanare le scutigere in casa, è bene adottare delle misure e dei metodi preventivi. Si consiglia di tenere la casa sempre pulita e in ordine eliminando qualsiasi residuo o traccia di sporcizia. Bisogna anche pulire dietro i mobili, negli armadi e nelle fessure dove possono infilarsi.

Meglio evitare, per tenerle alla larga, insetticidi o pesticidi, ma puntare su rimedi naturali efficaci e sani come del pepe di Cayenne da spruzzare o polverizzare nelle zone in cui giunge. La polvere di caffè o i chiodi di garofano sono metodi altrettanto utili per liberarsene. I chiodi di garofano si possono anche mettere tra i sacchettini o nei vestiti oppure in altri luoghi della casa.

Scutigere in casa a maggio: rimedio

Sono tantissimi i rimedi per allontanare le scutigere da casa, ma la soluzione ideale per sbarazzarsene in modo definitivo è affidarsi a Pest Away, un dispositivo molto efficace. Si tratta, infatti, di un sistema di repulsione che funziona con la doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni.

Con questo metodo che rilascia un suono molto sgradevole, tutti gli insetti, compreso i roditori, lasceranno la stanza rapidamente. Funziona tramite la corrente elettrica e ha un raggio d’azione che si estende fino a 250 metri quadrati, quindi molto ampio. Non ha bisogno di altre sostanze o prodotti chimici che possano essere fonte di problema per i bambini o gli animali domestici.

Grazie alla sua attività immediata e alla sua sicurezza verso uomo e animali. è riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro scutigere ed insetti vari .

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Molto facile da usare, anche perché funziona h24 sette giorni su sette. Basta posizionarlo a seconda dell’altezza in base alle varie necessità: per i topi a circa 20-30 cm dal pavimento; per le zanzare e gli insetti a 80-100 cm. Si consiglia di lasciarlo acceso h24 per beneficiare di ogni vantaggio. Molto importante lasciare la porta o la finestra aperta in modo che gli insetti possano andarsene.

Un dispositivo come Pest Away non si ordina nei negozi o Internet, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i dati per approfittare della promozione a 39,90€ con pagamento possibile con Paypal, la carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna.