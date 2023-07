"Sempre inseguito da donne più grandi": l'indiscrezione sul fidanzato di Pamela Prati

Pamela Prati è stata avvistata in tenera compagnia del giovane modello Simone Ferrante (con ben 45 anni più di lui). Secondo indiscrezioni il modello avrebbe ricevuto altre avance da donne più grandi di lui.

Pamela Prati: il fidanzato più giovane

Dopo lo scandalo Caltagirone, Pamela Prati sembra aver ritrovato la felicità accanto al modello 19enne Simone Ferrante. I due sono stati avvistati mentre si scambiavano baci e tenerezze per le vie di Roma, e intanto, secondo i rumor in circolazione, sembra che il modello abbia attratto donne più grandi anche quando era più giovane. In rete ha fatto discutere la differenza d’età tra lui e Pamela Prati e c’è chi sostiene che i due abbiano orchestrato la loro presunta liaison al solo fine di ottenere visibilità. A far discutere il pubblico della rete sarebbe stata proprio la differenza d’età tra i due, ma entrambi hanno preferito non commentare la questione.

Simone Ferrante ha lavorato per alcune importanti campagne di moda e sul suo conto una fonte ha rivelato: “È un bravo ragazzo, molto giovane, originario del casertano”, e ancora: “Veniva inseguito da donne 40enni quando era ancora minorenne. All’epoca, sembrava una commedia erotica anni ’70. Lui si divertiva”. La storia tra lei e la Prati è destinata a durare?