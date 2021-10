Serena Enardu contro Miriana Trevisan: “Va avanti chi si copre bene sotto le coperte”

Serena Enardu si è scagliata contro Miriana Trevisan in merito alla sua liaison con Nicola Pisu, sbocciata al GF Vip 6.

Serena Enardu ha scagliato una frecciatina infuocata contro Miriana Trevisan, ex comapgna del suo ex, Pago, e attuale concorrente del GF Vip.

Serena Enardu contro Miriana Trevisan

Serena Enardu, ex fidanzata del cantante Pago, ha ammesso cosa ne penserebbe del comportamento di Miriana Trevisan nei confronti di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip (di cui è una delle concorrenti): “Penso che per essere se stessi ci vogliono le p*lle e a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si coprono tanto bene”, ha dichiarato Serena Enardu.

A quanto pare non correrebbe buon sangue tra le due donne, che hanno avuto in passato una storia d’amore con Pacifico Settembre (in arte Pago) padre del figlio di Miriana, Nicola.

Serena Enardu: la storia con Pago

Proprio in occasione di una delle sue rottura da Pago Serena Enardu era stata vittima di una critica da parte di Miriana Trevisan, che aveva ammesso di aver avuto dei ripensamenti in merito alla sua storia con il cantante.

Precedentemente la showgirl si era espessa positivamente sulla storia tra l’ex compagno e Serena, che aveva conosciuto anche suo figlio Nicola.

Serena Enardu: la vita privata

Oggi la storia tra Serena Enardu e Pago sembra essere ormai argomento superato: i due, dopo l’ennesima e difficile crisi, si sono detti definitivamente addio. Oggi Serena sarebbe single e in tanti tra i suoi fan avevano creduto erroneamente che lei e Pago prima o poi sarebbero tornati insieme.

“Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo provato in tutti i modi ma niente. A un certo punto bisogna rassegnarsi, l’accanimento terapeutico non porta da nessuna parte e quindi… sono single”, ha precisato Serena Enardu, a sua volta ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella casa del reality show intanto, Miriana Trevisan si è avvicinata sempre di più al figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, con cui si è scambiata un appassionato bacio sulle labbra.

Nonostante l’evidente feeling scattato tra lei e il ragazzo la showgirl ha dichiarato di nutrire dei dubbi nella possibilità che la liaison con il concorrente prosegua anche al di fuori della casa del reality show. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento in tanti tra i fan del GF Vip si sono scagliati contro Miriana per via della sua indecisione.