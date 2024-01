Sergio Sylvestre fa coming out e presenta il fidanzato: è il fortunato non appartiene al mondo dello spettacolo.

Sergio Sylvestre, ex talento di Amici di Maria De Filippi, ha fatto coming out. Via social, ha presentato il fidanzato e i fan, conoscendo la sua estrema riservatezza, sono rimasti sorpresi. Vediamo chi è il fortunato.

Sergio Sylvestre fa coming out e presenta il fidanzato

Da sempre molto riservato, Sergio Sylvestre non ha mai fatto parlare di sé per la sua vita sentimentale. Nelle ultime ore, il gigante buono di Amici 15 ha fatto uno strappo alla regola. Via social, ha fatto coming out e ha presentato il fidanzato ai fan.

La foto di Sergio Sylvestre e il fidanzato

Il fidanzato di Sergio Sylvestre, stando a quanto si coglie dalle condivisioni social, risponde al nome di Roberto De Carolis. Nelle foto in cui appaiono l’uno accanto all’altro sono felici. Ridono, scherzano e si abbracciano, dimostrando di avere una certa affinità. I fan del cantante non si aspettavano il suo coming out, ma sono molto felici per lui.

Chi è Roberto De Carolis?

Stando a quanto si coglie dal suo profilo social, Roberto De Carolis non è un personaggio del mondo dello spettacolo. Ama i cani e lo sport. Recentemente, lui e il fidanzato Sergio Sylvestre si sono anche concessi una vacanza ad Amesterdam.