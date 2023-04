Serie A, cosa succede alla classifica se le italiane dovessero vincere in Europa

Nella stagione calcistica 2022/2023 sembra quasi di essere tornati agli anni ’90, quando i club della Serie A dominavano i campi di tutta Europa. Le italiane fanno segnare un record assoluto: mai prima d’ora, a livello delle semifinali, c’erano state 5 squadre del nostro Paese tutte contemporaneamente ancora in corsa per vincere su 3 fronti europei diversi.

Serie A, chi si qualifica nelle coppe se le italiane dovessero vincere in Europa

L’anno prossimo le squadre italiane che daranno battaglia sui campi di tutta Europa potrebbero essere ben 8. Se la classifica dovesse rimanere quella attuale alla Champions League 2023/2024 parteciperebbero: il Napoli come vincitrice della Serie A, la Lazio ora seconda in classifica, la Juventus terza e la Roma quarta, con l’aggiunta di Milan o Inter (una delle due sarà sicuramente alla finale di Instanbul) che si qualificherebbe come campione in carica anche se fuori dai primi quattro posti della Serie A. A loro si potrebbe aggiungere la Fiorentina in Europa League (se vincesse la Conference) oltre alla milanese che uscirebbe sconfitta dal derby di semifinale di Champions. Infine, si va considerata anche l’Atalanta in Conference league, qualificata perché settima in campionato.

Chi rischia di rimanere escluso dalla Champions League

Ogni anno chi partecipa alla Serie A è consapevole del fatto che piazzandosi tra i primi 4 posti della classifica si qualificherà alla Champions League successiva. Un traguardo ambito non solo da calciatori e tifosi che sperano di vedere la propria squadra del cuore sul palcoscenico più importante, ma anche dalle società stesse che devono tener conto dei bilanci. Quest’anno, però, per il campionato italiano le cose potrebbero essere diverse. Ogni Paese, infatti, può iscrivere massimo 5 club in Champions League. Se una squadra arrivata più in basso del quarto posto in Serie A dovesse vincere la Champions League (Inter o Milan in corsa) e una tra la Juventus e la Roma dovesse vincere l’Europa League, sempre finendo fuori dalle prime posizioni, ecco che la quarta in classifica si dovrebbe accontenare dell’Europa minore. In quel caso, infatti, avrebbero accesso diretto alla massima competizione solo i primi 3 in classifica del campionato più le due vincenti delle competizioni europee