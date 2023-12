L’Inter riparte e batte il Lecce 2-0 a San Siro. Decidono i gol di Bisseck e Barella, i nerazzurri restano a +4 sulla Juventus di Allegri.

Il tabellino della gara

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (89′ Frattesi), Calhanoglu (75′ Asllani), Mkhitaryan (89′ Klassen), C. Augusto (84′ Pavard); Thuram (84′ Sanchez), Arnautovic. A disp: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Agoume, Motta, Stabile, Sarr. All. Simone Inzaghi

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (86′ Venuti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (46′ Kaba), Ramadani, Oudin (86′ Sansone); Strefezza (64′ Rafia), Piccoli (73′ Krstovic), Banda. A disp: Brancolini, Samooja, Dorgu, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Touba,. All. Andrea Tarozzi (D’Aversa squalificato)

La partita

Gara più complicata del previsto per l‘Inter, che deve anche scrollarsi di dosso le scorie per l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Bologna. A sbloccare la gara ci pensa comunque Bisseck, al suo primo gol in nerazzurro. Nel secondo tempo, dopo un rigore prima assegnato e poi negato giustamente ai salentini, un meraviglioso tacco di Arnautovic manda in porta Barella che sigla il 2-0 finale.

Le parole di Inzaghi

Al termine della gara l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato così la vittoria ai microfoni di DAZN: “Abbiamo coperto molto bene il campo, ottimo il primo tempo dove non riuscivamo a sbloccarla. Poi il secondo tempo il Lecce è salito, abbiamo controllato bene poi una volta fatto il 2-0 abbiamo gestito molto meglio la partita. Tre punti fondamentali, ma non scontati perché venivamo da 120′ molto stancanti”.