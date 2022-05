Serie A, Mihajlovic torna in panchina per Venezia-Bologna: era ricoverato in ospedale

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dal Sant'Orsola di Bologna e tornerà a guidare la sua squadra nella partita contro il Venezia.

Il Bologna sorride: Mihajlovic torna in panchina per la partita fuori casa contro il Venezia. Il mister rossoblu è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato a causa di una ricaduta del cancro a fine marzo.

Mihajlovic torna in panchina per il match Venezia-Bologna

Sinisa Mihajlovic ha parlato durante una conferenza stampa e lo ha fatto con la solita ironia dicendo: “Mi siete mancati anche voi, siete un male necessario. Quando si vivono certi momenti, poi ci si rende conto di quanto anche le cose che non immagineresti ti mancano, come parlare con voi”. La malattia ha fatto riflettere molto il mister che ha parlato anche del suo ricovero, dicendo: “Questa volta è stata più pesante dal punto di vista mentale.

A causa del Covid sono dovuto rimanere sempre da solo, ho visto mia moglie solo per tre ore in un giorno”. Mihajlovic si augura di tornare alla normalità il prima possibile.

Mihajlovic commenta la Serie A

Non sono mancati i commenti al campionato durante la sua assenza. Un particolare riferimento è stato fatto alla partita del Bologna contro l’Inter. Secondo il mister i nerazzurri hanno sottovalutato la sfida contro il Bologna (che poi hanno perso 2-1).

Sebbene Mihajlovic rispetti molto il collega Simone Inzaghi, ha trovato irritante il suo atteggiamento nei confronti dell’approccio alla partita. Il Bologna non è mai stata favorita per lo scudetto, questo però non ha impedito a Mihajlovic di avere delle preferenze. Il mister serbo non ha mai nascosto la sua gioia nel voler vedere trionfare il Napoli.