"Si fa presto a trovare un altro pollo": Manila Nazzaro replica via social

Attraverso i social Manila Nazzaro ha condiviso alcune foto in cui è ritratta in compagnia del suo compagno, Stefano Oradei, ed è stata presa di mira dagli haters.

Manila Nazzaro: le foto con Stefano Oradei

Sui social Manila Nazzaro non perde occasione per celebrare il suo amore con Stefano Oradei, il compagno con cui avrebbe trovato la felicità dopo la dolorosa fine della sua storia con Lorenzo Amoruso. A quanto pare i fan dei social non hanno accettato di buon grado la sua nuova liaison e infatti tra i fan c’è chi ha scritto: “Si fa presto a trovare un altro pollo”. L’ex protagonista del GF Vip non ha digerito simili commenti ed è tornata a difendere la sua nuova storia d’amore scrivendo: “Puoi vincere il premio commenti idioti e dove trovarli”, e ancora: “Vai a farti un giro cafone”.

Sui social in tanti sono curiosi di sapere se la sua storia con Stefano Oradei sia destinata a durare e se i due, prima o poi, siano intenzionati a convolare a nozze. Manila non ha fatto segreto di esser rimasta segnata dalla fine della sua storia con Amoruso con cui, poco prima di entrare nella casa del GF Vip, aveva provato ad avere un figlio.