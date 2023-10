Brielle Asero, neolaureata in marketing, si mostra in lacrime su TikTok, raccontando le sue difficoltà nel recarsi in ufficio ogni giorno.

Tiktoker si lamenta del troppo lavoro

Il cambiamento di stile di vita ha lasciato la content creator stanca e stressata, senza quasi più tempo per fare ciò che le piace, come frequentare gli amici o uscire con i ragazzi. Nella clip, caricata sul suo account TikTok @brielleybelly123, l’influencer rivela di prendere il treno alle 7.30 del mattino e di tornare a casa alle 18.15.

Si è poi rivolta ai suoi follower, chiedendo a coloro che hanno un lavoro da 40 ore settimanali come facciano ad avere il tempo di vivere. “Come fate ad avere amici?“, chiede nel video “Come fate ad avere tempo per uscire con qualcuno?“.

Lo sfogo sui social

Brielle ha anche ammesso di non avere energia per nulla, mettendo in discussione lo stile di vita di chiunque abbia un lavoro. “Non ho tempo per fare niente e sono così stressata” ha dichiarato nel suo lungo sfogo, aggiungendo “Voglio solo fare la doccia, cenare e andare a dormire“. La ragazza, originaria del New Jersey, ha raccontato di aver trovato questo impiego dopo cinque mesi di ricerche, sottolineando di non avere problemi con il proprio lavoro, bensì con lo stile di vita delle giornate di otto ore. “Se fosse un lavoro a distanza, stacchi alle 5 e sei a casa, e tutto va bene” ha specificato.

Le reazioni dei follower

In meno di una settimana il video ha raggiunto oltre 1.5 milioni di visualizzazioni e sono stati lasciati più di 13mila commenti. Molte persone si sono sentite in sintonia con Brielle e con il suo malumore. “La settimana lavorativa di 40 ore è superata e i tuoi sentimenti sono assolutamente validi” ha scritto qualcuno. Un altro fan ha aggiunto: “Ho avuto una crisi quando ho ottenuto il mio primo lavoro a 9-5. Non riuscivo a credere che questa fosse la vita“. Ovviamente c’è stato anche chi ha preso in giro la giovane lavoratrice: “Benvenuta nell’età adulta” ha commentato un follower. “Non ho mai lavorato meno di 6 giorni alla settimana per 70-80 ore. Ho tre figli, un mutuo e le bollette” ha affermato un altro. Brielle, tuttavia, ha esposto chiaramente il suo obiettivo. Con il video, infatti, desiderava evidenziare la necessità di un cambiamento nel modo in cui la società funziona.