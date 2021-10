Si rompe il gomito in discoteca la sera prima del matrimonio: chiede 176mila euro di danni al locale

Si rompe il gomito in discoteca poco prima del matrimonio: Cara Donovan dovette operarsi e fermarsi dal lavoro e chiede 176mila euro di danni al locale

Matrimonio quasi rovinato, due operazioni chirurgiche, un lungo stop lavorativo e mano alle carte bollate nel Regno Unito, dove una 35enne si rompe il gomito in discoteca la sera prima delle nozze e chiede 176mila euro di danni al locale in cui stava festeggiando.

Per quella caduta a suo dire innescata dall’incuria degli organizzatori Cara Donovan vuole 150mila sterline, pari a circa 176mila euro. La donna afferma di essere scivolata in una “pozzanghera” di beveraggi caduti a terra durante i festeggiamenti .

Insomma, Cara asserisce che fra l’incuria della società organizzatrice e la caduta che le è costata la frattura del gomito vi è un preciso nesso causa-effetto ed ha denunciato l’accaduto.

L’incidente è avvenuto in una discoteca a Leez Priory, nell’Essex. Si tratta di una location esclusiva all’interno di un palazzo storico del XVI secolo.

Perfino la Regina Elisabetta aveva visitato quel parco di 40 acri a Great Leighs, vicino a Chelmsford, posto votato come “miglior luogo per matrimoni del Regno Unito”. Cara è un’insegnante di sostegno che abita vicino Londra, a Romford, e per quella brutta cadita in cui era incappata a settembre 2018 ha deciso di fare causa alla alla Country House Weddings Ltd, la società che gestisce il locale.