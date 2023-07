Rientra l'emergenza incendi in Sicilia ed è tempo di compiere una prima stima dei danni: oggi nessun bollino rosso per il caldo

Sono stati tre giorni davvero complicati per il Sud Italia e in particolare per la Sicilia che per 72 ore ha bruciato in maniera quasi ininterrotta. Il meteo, tornato finalmente favorevole dopo giorni molto caldi, ha contribuito a limitare i danni.

Sicilia, rientra l’emergenza incendi: gli interventi delle autorità e l’aiuto del meteo

In Sicilia l’emergenza incendi sembra essere finalmente rientrata. Grazie al lavoro instancabile dei vigili del fuoco, della protezione civile e di tutti i volontari, tutti i roghi sono stati messi sotto controllo: fondamentale anche l’intervento salvifico del meteo, con i cali delle temperature e della forza del vento che hanno aiutato a fermare l’emorragia. Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino quotidiano in cui viene sottolineato come oggi in Italia non ci sia nessuna città da bollino rosso. L’anticiclone africano, infatti, sta via via allentando la presa per lasciare spazio alle più fresche correnti atlantiche.

In Sicilia si contano i danni: i roghi sono stati oltre 300

Nel frattempo, si iniziano a tirare le somme e la protezione civile della regione ha proposto una prima stima dei danni causati dagli incendi in Sicilia. Secondo il report pubblicato dalla guardia forestale, i roghi sarebbero stati ben 338, con addirittura 693 ettari di superficie boscata bruciata (quella non boscata è di circa 3 mila ettari). In termini economici, sommando le cifre quantificate dagli Ispettorati provinciali dell’Agricoltura e le stime della protezione civile, emerge che i danni nella regione ammonterebbero a circa 260 milioni di euro.