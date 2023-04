Silvio Berlusconi, Salvini gli scrive un sms poi la riceve la telefonata: "Ti aspettiamo presto"

Le condizioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi hanno lasciato in apprensione un intero mondo politico e non solo. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha scritto al Cavaliere un sms, a cui è seguita una telefonata fatta dallo stesso Berlusconi, un gesto che, ha commosso Salvini: “Ti aspettiamo presto”, ha scritto in un post sui social quest’ultimo.

Salvini il messaggio a Berlusconi, poi la telefonata del Cavaliere: “La più bella che potessi ricevere”

Stando a quanto ha fatto sapere la Lega, la chiamata del leader di Forza Italia che si trova ricoverato al reparto di terapia intensiva a seguito di un’infezione polmonare, è arrivata poco il sms inviato dallo stesso vicepremier. In un post su Facebook quest’ultimo ha così commentato: “La telefonata più bella che potessi ricevere. Ti aspettiamo presto, Silvio”.

Salvini: “Tanta pena per i meschini odiatori”

Salvini, nelle ore precedenti, aveva anche criticato duramente coloro che avevano augurato il male al Cavaliere: “Ma che problemi bisogna avere per augurare il peggio a chi è ricoverato in terapia intensiva? Tanta pena per questi meschini odiatori con il veleno dentro che non si fermano davanti alla Vita. Un affettuoso pensiero all’amico Silvio, ti aspettiamo presto”.