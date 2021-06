Simona Ventura criticata sui social per una foto senza trucco: l’intervento della fidanzata di Bettarini

Simona Ventura è stata bersagliata dall'attacco di alcune haters, subito difesa da Nicoletta Larini, fidanzata dell'ex marito Bettarini

Simona Ventura non si è mai fatta troppi problemi a pubblicare foto al naturale sui social. Sono infatti diversi gli scatti senza trucco condivisi online dalla conduttrice televisiva, tuttavia uno dei suoi ultimi selfie senza filtri ha scatenato una vera bufera.

Fra i tanti messaggi d’affetto e di stima, sono difatti apparsi i commenti di due utenti che hanno giudicato “orrende quelle sopracciglia” e “orrenda tutta, con quelle mascelle rigonfiate”.

Simona Ventura difesa da Nicoletta Larini

La presentatrice ha preferito non rispondere a simili bassezza, tuttavia a sorpresa è intervenuta a difenderla dagli attacchi degli hater nientemeno che Nicoletta Larini, attuale fidanzata del suo ex marito Stefano Bettarini. Domandando dunque agli odiatori social perché si permettono di giudicare, la giovane ha spronato a imparare l’educazione e a portate rispetto versi chi non si conosce personalmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Chiaramente tali opinioni negative su Simona Ventura restano assolutamente circoscritte. La showgirl piemontese è infatti sempre molto apprezzata dai suoi sostenitori, che non mancano di sottolinearne non solo la vivacità professionale, ma anche l’estrema umanità.

La grande umanità di Simona Ventura che rompe il cerimoniale e abbraccia Nicoletta per infonderle il coraggio che le serviva. Dopotutto, lei, al ciclone Bettarini è sopravvissuta. E alla grande. #TemptationIslandVip pic.twitter.com/9e3nZEAeKA — Mario Manca (@MarioManca) September 18, 2018