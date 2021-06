Simona Ventura: “Mi è venuto un coccolone, ecco quanto ero ingrassata”

Simona Ventura ha confessato per la prima volta i retroscena del rapporto col suo corpo e dei chili di troppo presi in quarantena.

Simona Ventura si è raccontata senza filtri, parlando delle sue difficoltà durante l’emergenza Coronavirus e dei suoi problemi di peso dovuti alla quarantena.

Simona Ventura: i chili di troppo

Simona Ventura ha confessato per la prima volta di aver scoperto con sgomento di essere ingrassata di diversi chili durante la quarantena obbligatoria dovuta all’emergenza Coronavirus.

Come molte altre persone la conduttrice ha condotto uno stile di vita sedentario (vista la necessità di restare al casa il più possibile per evitare un eventuale contagio). “Avevo preso 7 chili”, ha dichiarato la conduttrice, il cui peso forma si aggirerebbe attorno ai 64 chili. Quando le misure di sicurezza sono state allentate la conduttrice è potuta tornare a conduttre la sua vita di sempre e lei stessa ha ammesso di essere rapidamente tornata al suo peso forma.

Simona Ventura: la vita privata

Da ormai circa 3 anni Simona Ventura è felicemente legata a Giovanni Terzi, con cui presto dovrebbe convolare a nozze. I due avevano annunciato che si sarebbero sposati poco prima che la pandemia da Coronavirus avesse luogo, in Italia, e come molte altre coppie vip avevano dovuto rinviare la data delle loro nozze in vista di tempi migliori. Simona Ventura ha definito Terzi la sua “quercia” e a proposito delle loro nozze ha dichiarato: “Se non ci fosse stato il Covid saremmo già sposati.

Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine e preoccupazione. Rimandiamo il matrimonio, deve passare questo brutto momento che stiamo vivendo tutti. Alle nostre nozze deve esserci solo gioia, la stessa che noi due viviamo ogni giorno che stiamo insieme”.

Simona Ventura: il Covid

La conduttrice e Giovanni Terzi sono risultati entrambi positivi al Covid a febbraio 2021. Entrambi fortunatamente non hanno avuto sintomi particolarmente gravi della malattia e dopo alcune settimane di isolamento sono risultati entrambi negativi. Simona Ventura ha espresso in particolar modo preoccupazione per le condizioni di salute del suo compagno, che ha rivelato di soffrire di patologie pregresse ai polmoni. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e la coppia ha potuto rapidamente tornare alla vita di sempre. A causa della sua positività al Coronavirus Simona Ventura ha però dovuto rinunciare a prendere parte al Festival di Sanremo 2021 (condotto da Amadeus).