Il flop dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha lasciato l’amaro in bocca ai dirigenti del Biscione. La partecipazione di personaggi non propriamente VIP, insieme alla combo fallimentare Enrico Papi-Ilary Blasi, ha finito per generare un significativo calo degli ascolti. Che ne sarà del futuro della trasmissione?

Il ricordo della prima edizione

Mentre Mediaset è ancora impegnata a tracciare il bilancio dell’edizione alla ricerca di una spiegazione del corto circuito del reality, su Twitter c’è già chi avanza un nome che sarebbe la possibile soluzione a molti dei problemi dell’Isola: Simona Ventura. Sin dalla prima edizione del 2003 de L’Isola dei Famosi, allora trasmessa su Rai Due, la conduttrice emiliana è riuscita a creare un legame unico con il pubblico del reality. Nonostante il cast di celebrità cambiasse ogni anno e ogni anno fossero diverse le storie dei naufraghi che si intrecciavano, il timone nelle mani della Ventura ha fatto sì che la fedeltà del pubblico rimanesse sempre la testa per ben otto anni.

Tornerà Simona Ventura?

La risposta a questa domanda rimane ancora avvolta nel mistero. L’entusiasmo dei fan e le speranze che i rumor da soli sono in grado di suscitare potrebbero tuttavia spingere Mediaset a valutare concretamente l’opportunità di richiamare Simona Ventura per la conduzione de L’Isola dei Famosi.