Ospite al Festival della Tv, Simona Ventura si è sentita chiedere come mai non fosse mai stata ospite dei salotti tv di Barbara D’Urso e sulla questione lei stessa è intervenuta con quella che sembra essere una frecciatina contro la conduttrice.

Simona Ventura: la risposta su Barbara D’Urso

Nella sua lunga carriera tv, Simona Ventura è stata spesso ospite dei programmi televisivi di alcuni suoi famosi colleghi (come Silvia Toffanin e Maurizio Costanzo). La conduttrice non è mai stata però ospite ai salotti tv di Barbara D’Urso, e quando le è stato chiesto il motivo a Il Festival della Tv, lei ha risposto: “Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”.

In tanti si chiedono se lei e la sua famosa collega non vi siano stati degli attriti e se in futuro emergeranno ulteriori particolari in merito alla vicenda. Barbara D’Urso a sua volta non ha proferito parola in merito alla questione e in tanti si chiedono se lo farà e se svelerà qualche retroscena in merito ai suoi rapporti con Simona Ventura. Per saperne di più non resta che attendere e i fan sono sempre più curiosi.