Simona Ventura: la figlia Caterina ha due mamme, ma non ha mai avuto crisi per questo motivo.

Simona Ventura approderà nella nuova edizione di Ballando con le Stelle come concorrente. Nel frattempo, la conduttrice ha raccontato nei dettagli com’è stata l’adozione di sua figlia Caterina. La ragazza ha due mamme, ma questo non è mai stato un problema.

Intervistata dal settimanale Grazia, Simona Ventura si è raccontata un po’. La conduttrice, che a ottobre vedremo come concorrente di Ballando con le Stelle, ha parlato dell’adozione speciale di sua figlia Caterina. L’ha accolta in famiglia quando era single ed è stato possibile soltanto perché la bambina è figlia di una sua cugina. Super Simo ha raccontato:

“L’ho adottata quando ero single, nel 2014. Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei. Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l’affidamento a tempo indeterminato”.

Caterina è sua figlia a tutti gli effetti

La Ventura ha proseguito raccontando come e perché ha deciso di adottare Caterina:

“Una mia cara amica era morta all’improvviso per un aneurisma cerebrale. Ti rendi conto che uno può uscire la mattina e non tornare la sera? Ho cominciato a chiedermi che cosa sarebbe accaduto a Caterina, se fosse capitato lo stesso a me. Il mio avvocato mi disse che, a differenza degli altri due miei figli, lei non sarebbe stata tutelata. Così ho cominciato l’iter dell’adozione speciale per cui avevo i requisiti, perché la bambina è mia parente di secondo grado. Ovviamente ci voleva il benestare dei genitori naturali che, dopo un po’, è arrivato. L’iter è stato lungo, è durato tre-quattro anni, ma non abbiamo mollato mai. Oggi Caterina ha il mio cognome ed è entrata nell’asse ereditario come Niccolò e Giacomo”.

Simona Ventura è una delle due mamme di Caterina

Simona ha spiegato che quando è arrivato il momento di raccontare tutta la verità a Caterina si è fatta aiutare dagli assistenti sociali e tutto è andato per il meglio. Ha raccontato:

“Quando Caterina aveva 4 anni, le ho raccontato la sua storia. Siccome sono un personaggio pubblico c’era il rischio che lo venisse a sapere in altro modo. Le ho spiegato che era una bambina fortunata perché aveva ben due mamme. I servizi sociali mi hanno aiutata a gestire quello che definiscono l’iter della conoscenza. E, per fortuna, Caterina non ha mai avuto un momento di crisi“.