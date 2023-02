Simone Cristicchi contro Sanremo: "Personaggi squallidi"

Simone Cristicchi, ex vincitore del Festival di Sanremo, si è scagliato contro la nuova edizione dello show condotta da Amadeus.

Simone Cristicchi contro Sanremo

Inaspettatamente anche Simone Cristicchi e tra i personaggi vip che non sembrano aver apprezzato la nuova edizione del Festival di Sanremo e in queste ore il cantante ha dichiarato:

“A Sanremo? Si danno 15 minuti a certi personaggi squallidi. Non credo sarebbe un problema dare 20 secondi di tempo per parlare della tragedia delle foibe”, ha dichiarato. In merito alla sua decisione di non presentare il suo libro (incentrato sulla tragedia delle foibe) sul palco dell’Ariston, Cristicchi ha detto: “Ogni volta sembra quasi di dover chiedere l’elemosina per parlare di foibe.

La questione è comunque delicata e va chiesta a chi dirige il ‘baraccone’ del Festival; dipende da chi sceglie e anche da chi sceglie di non dirlo. Il giorno del Ricordo deve entrare nella coscienza collettiva degli italiani è uno spazio del genere, con decine di milioni di persone e che guardano la tv, sarebbe sicuramente utile”, ha concluso.

Tra i personaggi vip che si sono scagliati contro Sanremo vi è anche Pupo, che nelle ultime ore ha ammesso di aver persino cambiato canale durante i monologi e durante l’esibizione di Fedez.

Amadeus replicherà ad alcune delle critiche ricevute? Senza dubbio la nuova edizione della kermesse ha ottenuto ottimi risultati in fatto di ascolti e in tanti non vedono l’ora di sapere chi porterà a casa la vittoria.