Simone Di Pasquale, piangendo, ha annunciato di dover lasciare Ballando con le Stelle. Non è mancata una frecciata di Selvaggia Lucarelli ad un altro ballerino storico della trasmissione.

Simone Di Pasquale, in lacrime, lascia Ballando con le Stelle: “Vorrei ballare per sempre”

Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 11 dicembre, il maestro Simone Di Pasquale ha annunciato il suo addio al programma di Milly Carlucci. Lo ha fatto in lacrime durante la seconda semifinale del dancing show di Rai1. “Vorrei ballare per sempre, purtroppo non è possibile” ha dichiarato. L’annuncio ufficiale del suo ritiro è stato dato prima di giocarsi lo spareggio per conquistare la finale del programma, prevista per sabato 18 dicembre, insieme a Bianca Gascoigne.

Simone Di Pasquale, in lacrime, lascia Ballando con le Stelle: la reazione della giuria

La coppia si è esibita in un medley e ha ottenuto 50 punti. La notizia dell’addio di Di Pasquale, però, ha commosso tutti i giurati. Guillermo Mariotto ha pianto e gli ha chiesto “non andare via“. “È già successo che qualcuno è andato via l’anno scorso. In quel caso io ho stappato lo champagne, nel tuo invece sono molto triste. Credo che tu sia l’unico con cui non ho mai avuto un battibecco, sei il più carismatico e il bravo ad adattarsi alla partner.

Hai valorizzato tutte le ballerine che hai avuto accanto. Sono contenta che Bianca ti accompagni in questo saluto perché ha una sensibilità speciale” ha dichiarato Selvaggia Lucarelli.

Simone Di Pasquale, in lacrime, lascia Ballando con le Stelle: la frecciata della Lucarelli

Una vera e propria frecciata ad un ex ballerino di Ballando con le Stelle, che non è passata inosservata. La giurata non ha fatto nomi e cognomi, ma tutti hanno capito che il suo era un chiaro riferimento a Raimondo Todaro, che ha deciso di trasferirsi ad Amici di Maria De Filippi.