Snowrow 2024: la programmazione del festival ad alta quota

Il “party più pazzo del mondo”, elrow, ha annunciato la programmazione completa della nuova edizione di Snowrow, il festival a Grandvalira (Andorra) dal 4 al 7 aprile. La prima edizione di Snowrow, è stata un successo con tutti gli 8000 biglietti, e per quest’anno elrow punta a ripetere l’impresa: la celebrazione del festival coinciderà con il fine settimana di chiusura della stagione sciistica della località andorrana.

La lineup di Snowrow

La programmazione del festival andorrano è, come di consueto quando si parla di elrow, sinonimo di divertimento assicurato e qualità: tra gli artisti di spicco che si alterneanno in console a Snowrow ci sono nomi di grande calibro come: Adam Beyer, Andrea Oliva, Arielle Free, Bastian Bux, Daniel Orpi, De La Swing, George Privatti, Guti (Live), Ilario Alicante, Kesia, Latmun, Marc Maya, Marco Carola, Mau P, Melanie Ribbe, N!do, Nic Fanciulli, Olive F, Rendher b2b Ale de Tuglie e Toni Varga. Per il secondo anno consecutivo, lo stage “La Guarida” offrirà set eclettici e ipnotici a cura di Alex Pott, Baum, Ion Pananides, Iuls e Víctor FL. Inoltre, il collettivo LGTBI, Tr4mbolika by Ch3lo, farà il suo debutto nella Pink Cathedral, con ospiti speciali come Bootychelly, Ch3lo, Faff, Ketia, Megane Mercury, Ttrraaccaa e Uhmami. Anche i talenti locali avranno un ruolo di primo piano con esibizioni di Angel de Andrés, Burana, Casi Álvarez, Edu Art, Laeet, Meiken, Noe Osses, Nyl_on, Patricia Mantovani, Santa Creu, Santi Nocquet, Slidewayz Soundsystem (Ru Ondo & Wild Value) e Vittosky.

Snowrow: Més que un festival

Snowrow non è semplicemente un festival; rappresenta una celebrazione che fonde musica, sport, cultura e divertimento invernale per tutti i membri della famiglia. La kermesse andorrana si distingue infatti per essere un festival esclusivamente diurno, dalle 10:00 del mattino fino a mezzanotte, con attività per tutte le età. Snowrow offrirà giochi e attività che promuovono la sostenibilità: inoltre verrà presentato un contenuto culturale diversificato, con la rivelazione di un nuovo tema sul palco principale, progettato in collaborazione con un noto artista contemporaneo di fama mondiale.