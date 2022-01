Soddisfazioni per Elettra Lamborghini, la sua statua sarà esposta al Madame Tussauds

Prima di lei non c'era riuscita nessun altra italiana. La statua di cera di Elettra Lamborghini sarà esposta al museo delle cere di Madame Tussauds.

Prima di lei non ci era mai riuscita nessuna italiana. Elettra Lamborghini avrà una statua in suo onore e non sarà una statua qualsiasi, ma sarà realizzata in cera. Questa realizzazione potrà essere ammirata al museo delle cere di Madame Tussauds ad Amsterdam.

La nota cantante e influencer, anche grazie alla sua unione con Afro Jack è diventata amatissima nei Paesi Bassi.

Eiettra Lamborghini statua, un iconico museo visitato da turisti da ogni parte del mondo

Il museo delle cere di Madame Tussauds non ha davvero bisogno di presentazioni. Del resto, grazie anche alle sue sedi dislocate in molte parti del mondo, tra le quali si citano, Praga, Tokyo e, non ultimo la stessa Amsterdam attira turisti da ogni dove.

Eiettra Lamborghini statua, Quinten Luykx: “Il numero dei turisti italiani è cresciuto”

La scelta di esporre proprio una raffigurazione di cera di Elettra Lamborghini è stata motivata dal direttore generale di Madame Tussauds della sede di Amsterdam che ha affermato: “Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano. Il turismo straniero rappresenta per noi circa il 70% dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12% è di nazionalità italiana, di età media tra i 20 e 25 anni”.

Eiettra Lamborghini statua, l’annuncio sui social

A dare l’annuncio era stata proprio la stessa Elettra Lamborghini che, in una storia su Instagram ha scritto: “Finalmente posso dirvelo: avrò la mia statua al museo delle cere Madame Tussauds di Amsterdam”.