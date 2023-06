I soldi fanno la felicità? Ecco cosa rivela il nuovo studio

Si tratta della domanda più vecchia del mondo: i soldi fanno la felicità? Su questo argomento hanno indagato Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia, e Matt Killingsworth, esperto di studi sulla felicità.

I soldi fanno la felicità, ecco cosa dicono gli studi

Partendo da due tesi divergenti, i due ricercatori hanno scoperto di avere entrambi ragione: “Per Kahneman la correlazione tra denaro e felicità valeva fino all’importo dei 100.000 euro, da lì in poi le 2 variabili erano disgiunte; per Killingsworth, invece, il tetto dei 100.000 euro non esisteva e al crescere dell’income annuale (uguale alla somma di reddito e rendimento da investimenti), cresceva sempre il livello di felicità”.

I due ricercatori hanno fatto tre scoperte riguardanti i rapporti tra soldi e felicità: l’effetto del tetto dei 100.000 euro annuali esiste, ma comprende solo il 15% della popolazione più infelice. La seconda scoperta invece rema nella direzione contraria: per il 60% della popolazione che ha livelli di felicità tra medio e buono, l’effetto tetto si annulla: più denaro hanno, più alti sono i livelli di felicità. La terza scoperta fatta invece riguarda le persone superfelici, circa il 25% della popolazione: per loro la crescita del denaro acquisito porta a livelli di benessere molto intensi.

Da quanto riporta questo studio in pratica, per l’85% della popolazione, il segreto della felicità sarebbero i soldi.