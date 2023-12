Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo, flirt in corso? I due sono stati avvistati insieme in Liguria.

Flirt in corso tra Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo? Stando a quanto sostengono i beninformati, l’influencer italo-americana e il calciatore avrebbero una storia in corso.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo: flirt in corso?

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo si starebbero frequentando. La notizia del flirt è stata resa pubblica dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che sostiene di aver ricevuto l’informazione da una persona fidanzata. Pare che l’influencer italo-americana e il calciatore abbiano iniziato il flirt da qualche tempo.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo: gli indizi del flirt

Stando a quanto riferito da Deianira, Soleil e Nicolò sono stati avvistati nello stesso locale nella giornata di domenica 10 dicembre. Non solo, la Sorge ha condiviso su Instagram una foto di un panorama della Liguria. La medesima immagine, poi, è stata postata anche da Zaniolo. Questi indizi, a detta dei beninformati, non fanno altro che confermare il flirt in corso.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo: flirt o semplice amicizia?

Al momento, né Soleil Sorge e né tantomeno Nicolò Zaniolo hanno confermato o smentito il flirt. Sappiamo che entrambi sono single, motivo per cui non ci sarebbe nulla di male in una eventuale frequentazione in corso.