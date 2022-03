Soleil Sorge: il look per la finale del GF Vip è firmato Versace ed è quasi introvabile.

Soleil Sorge, anche se tutti la vedevano come papabile vincitrice del GF Vip, non è riuscita ad arrivare in finale. L’influencer è stata eliminata qualche puntata prima, ma ha comunque partecipato alla finalissima con un look che non è passato inosservato.

Soleil Sorge: il look per la finale del GF Vip

Protagonista indiscussa del GF Vip, Soleil Sorge non è riuscita a vincere il reality, ma ha comunque ottenuto ciò che voleva. E’ riuscita a catturare l’attenzione per 5 mesi di messa in onda, guadagnando l’ingaggio per un altro programma. Ancora prima dell’eliminazione dal Grande Fratello Vip, aveva già tra le mani l’invito di Barbara D’Urso per La Pupa e il Secchione Show. Quest’ultimo, con una versione del tutto rinnovata, debutterà su Italia1 martedì 15 marzo 2022.

Soleil è stata scelta come opinionista e al suo fianco ci saranno Federico Fashion Style e Antonella Elia. In attesa di questa sua nuova avventura televisiva, la Sorge ha stupito i fan con un look per la finale del GF Vip davvero sbalorditivo.

Soleil: per la finale del GF Vip veste Versace

In occasione della finale del GF Vip, Soleil ha scelto di sfoggiare un bellissimo abito firmato Versace. Si tratta del Damen Jacquard Orange Dress, con motivo jacquard e orlo sfrangiato.

Le maniche lunghe sono a pipistrello, ma una spalla è scoperta. Segni distintivi del brand sono il dettaglio cut-out a goccia e le catene color oro, sulla spalla destra e sul davanti. Sul sito di Versace, l’abito non è più disponibile, ma alcuni rivenditori lo offrono ad un prezzo che va dai 1100 ai 1890 euro. Per completare il look della finale del GF Vip, Soleil ha scelto un paio di sandali alla schiava con tacco alto e a gioielli d’oro.

Lo stile di Soleil è ibrido

Nel corso del GF Vip Soleil ha dimostrato di avere uno stile che potremmo definire ibrido. L’influencer italo-americana, infatti, ha sfoggiato abiti lunghi e corti, gonne e pantaloni, look sobri ed eccentrici. Ai suoi outfit, però, non mancano mai i gioielli, possibilimente extra lusso, come i due Love Bracelet di Cartier, uno in oro giallo e uno con piccoli diamanti incastonati.