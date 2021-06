Sondaggi politici Swg del 28 giugno: Fratelli d’Italia primo partito al 20,7%, Lega al 20,3%

Fratelli d'Italia supera la Lega e diventa il partito più votato in Italia: i risultati del sondaggio di Swg trasmesso il 28 giugno.

Stando al sondaggio realizzato da Swg e trasmesso durante il Tg La7 di lunedì 28 giugno, per la prima volta dopo mesi di ascesa Fratelli d’Italia sarebbe il primo partito italiano se il paese andasse alle urne. Il distacco dalla Lega, seconda forza politica più votata, sarebbe di quasi mezzo punto percentuale.

Sondaggi politici del 28 giugno 2021

La notizia giunge dopo settimane in cui il partito di Giorgia Meloni aveva continuato ad avvicinarsi all’alleato di governo superando Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Una rincorsa che ha portato il partito ad essere primo per consensi in caso di elezioni anticipate dove, stando alla rilevazione, otterrebbe il 20,7%.

Rispetto alla settimana precedente ha dunque guadagnato 0,2 punti percentuali distaccando la Lega, ferma al secondo posto al 20,3%, di 0,4 punti.

Il Carroccio, rispetto allo scorso sondaggio, ha invece perso 0,3 punti percentuali. Al terzo posto si situerebbe il Partito Democratico con il 18,8%. dei voti (+0,2%), a quasi un punto e mezzo di distanza dal partito di Matteo Salvini.

Sondaggi politici 28 giugno: sale il M5S

Quanto al Movimento Cinque Stelle, la forza politica si posizionerebbe quarta in classifica ottenendo il 16,6% dei consensi, una percentuale in aumento di 0,6 punti rispetto alla precedente settimana.

I pentastellati sono seguiti da Forza Italia al 7%, che registra un +0,2%, Azione al 3,9%, Sinistra Italiana al di sotto della soglia di sbarramento (2,7%) e Articolo 1 al 2,3%. Cala invece Italia Viva che in caso di chiamata alle urne riceverebbe il voto del 2,1% degli intervistati, cifra in discesa di 0,2 punti percentuali rispetto a sette giorni fa.

Sondaggi politici 28 giugno: esulta Giorgia Meloni

Soddisfatta la leader di quello che stando al sondaggio sarebbe il partito più votato in Italia. I canali social ufficiali di Fratelli d’Italia hanno infatti condiviso i risultati della rilevazione di Swg affermando che “la coerenza e la serietà sono state premiate“. Parlando del “sondaggio che cambia la storia del partito“, ha ribadito libertà, coerenza e patriottismo come valori ispiratori della orza politica. Cambiano dunque gli equilibri all’interno del centrodestra: stando così le cose, se si votasse oggi e la coalizione avesse i numeri per governare da sola, Giorgia Meloni sarebbe la leader del primo partito e pertanto candidata a diventare capo del governo.