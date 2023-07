Dopo l’addio a Mediaset, Sonia Bruganelli potrebbe approdare a Ballando con le Stelle. Secondo voci di corridoio, l’ex signora Bonolis potrebbe essere stata ingaggiata per lo show danzante di Milly Carlucci.

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle?

Secondo Dagospia, Sonia Bruganelli starebbe facendo carte false per entrare nel cast di Ballando con le Stelle. Dopo l’addio al ruolo di opinionista del GF Vip, ingaggio che ha ottenuto per due anni consecutivi, l’ex moglie di Paolo Bonolis avrebbe puntato lo show danzante di Rai1, nello specifico la poltrona di Selvaggia Lucarelli. La conduttrice Milly Carlucci, però, le avrebbe sbarrato la strada.

L’indiscrezione su Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Su Dagospia si legge:

“Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Piersilvio per trashismo al GFVip. Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice ‘selvaggia’ basta e avanza la Lucarelli…”.

La replica di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio. Via social, ha così risposto all’indiscrezione di Dagospia sul suo ingaggio a Ballando con le Stelle:

“Leggo molto astio da parte del buon Dagospia.. sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua ‘socia’ (lei sì, molto trash) un po’ di tempo fa?! Chissà. Presto racconterò com’è andata davvero”.

Secondo alcune indiscrezioni, Milly l’avrebbe rifiutata come giudice, ma accettata nei panni di concorrente. E’ questo che vuole raccontare Sonia? Lo scopriremo presto.