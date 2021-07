Sonia Bruganelli: la misteriosa trasmissione Mediaset a cui starebbe lavorando

Sonia Bruganelli sarebbe al lavoro per un nuovo show targato Mediaset che dovrebbe avere a che fare con i reality

Conosciuta dai più come la moglie piuttosto spendacciona di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è in realtà un’affermata imprenditrice. A capo della SDL TV, azienda di casting che opera direttamente per tutti gli show televisivi del marito, la donna scova e arruola i vari concorrenti di Ciao Darwin, Avanti un Altro e molti altri.

Sonia Bruganelli: il nuovo talk di Canale 5

La notizia di oggi racconta proprio di un progetto segreto della Bruganelli tuttora in corso d’opera, che avrebbe niente meno a che fare con i reality show di punta di Canale 5. Secondo quanto emerso dalle più recenti indiscrezioni, Sonia sarebbe dunque già a lavoro su un talk concernente il gossip, in cerca peraltro di volti nuovi che siano esperti della materia.

Potrebbe dunque trattarsi di un nuovo salottino a tema reality, che andrebbe a compensare il ridimensionamento di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso previsto per il prossimo settembre. Il programma della Carmelita nazionale tornerà infatti in onda in versione ridotta, con un solo blocco dedicato ai fatti di cronaca.

È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone #gliartistinonmuoionomai 🌹 pic.twitter.com/z0c433OuSU — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) July 5, 2021

Solo qualche ora fa la D’Urso ha del resto acceso un nuovo dibattito social in merito alla scomparsa della divina Raffaella Carrà. Nel salutare la regina della tv si è infatti paragonata a lei, scatenando accese polemiche dei fan.