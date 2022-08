Sonia Bruganelli, è ancora polemica: la signora Bonolis possiede sei conti correnti e i fan la accusano, come sempre, di ostentare le sue ricchezze.

Sonia Bruganelli è finita ancora una volta al centro di una polemica. La moglie di Paolo Bonolis, tramite i suoi canali social, ha raccontato una disavventura che ha avuto a causa del blocco di una delle sue carte di credito. Ad aver alzato il polverone, la rivelazione sui suoi sei conti correnti.

Produttrice televisiva e opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli può piacere o non piacere. Difficilmente, c’è una via di mezzo. La moglie di Paolo Bonolis ne è consapevole e non fa assolutamente nulla per risultare più o meno simpatica. Le polemiche la investono un giorno sì e l’altro pure, ma lei se ne frega e va avanti per la sua strada senza scomporsi. Nelle ultime ore, è finita nuovamente al centro della bufera a causa delle rivelazioni sui sei conti correnti che possiede.

Via Twitter, Sonia ha raccontato:

“Compro su Farfetch (piattaforma online di vendita di abiti, ndr) tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online, dico ok. Ora che sapete che sono io può sbloccarla? Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa, mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita, poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta e io ok, poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto alla fine mi chiede il numero di conto corrente a quel punto sclero. Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede ‘come mai?’ e sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne sei per cui non mi ricordo i numeri di tutti conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh”.